Как играть в слот Гном – рекомендации профессионалов

Мультяшный игровой автомат Гном, разработан программистами известной компании Igrosoft в 2007 году. Он обеспечивает максимальное удовольствие всем азартным игрокам начиная от новичков со скоромными ставками заканчивая хайроллерами. Игровой автомат Гном на первый взгляд простоват, но поверьте опытные игроки выбирают его не просто так!

К основным характеристикам слота относят:

игровая площадка – 5 барабанов и 9 платных линий;

сюжет – мифические существа (гномы);

средняя волатильность, RTP – 96,87%;

специальные знаки – Вайлд и Скаттер;

наличие бонусного раунда;

поддерживается на мобильном телефоне, ПК и планшете.

Тематика игрового автомата перенесет каждого игрока в небольшое путешествие со сказочным гномом, который успешно добывает драгоценные камушки. Каждому кто желает ему помочь ждут сюрпризы и выигрыши.

Интерфейс и панель управления

Интерфейс игрового автомата не отличается от традиционного дизайна. Панель управления выполнена с использованием стандартных кнопок: Bet – размер ставки, Max Bet – игра на максимальную ставку, Line 1, 3, 5, 7, 9 – номера линий. Клавиша Start – активация спинов и Double запускает игру на удвоение. Вся информация о правилах ведения игры и таблице выплат находится в разделе Help (большая синяя кнопка). Для фанатов автоигры также предусмотренный авторежим. Он включается вручную – кнопка Auto play.

Выбор ставки для прибыльной игры

В игровой автомат Гном играть бесплатно можно на официальном сайте онлайн казино. Для этого игроку не требуется никакой регистрации все что необходимо это интернет-браузер. Игра насчитывает 5 барабанов и 9 линий для выплат, количество которых можно регулировать самостоятельно, задействовав соответствующие кнопки.

Игровой автомат Гном играть онлайн предлагает на следующих ставках. Первоначально на одну линию можно было поставить 25 кредитов соответственно, если все полоски задействованы общая сумма ставки будет равна 225 кредитам. Со временем ставки вырастут и теперь на линию можно ставить 90, максимальный предел – 810 кредитов.

Выигрышные символы для комбинаций

Выигрышные комбинации в Гном автомат игровой должны включать как минимум 3 одинаковые картинки подряд на одной линии. При этом один из символов должен присутствовать на 1 или 5 барабанах. В комбинациях вы увидите картинки, на которых изображены:

тяжелый молот – 2, 3, 10;

железная наковальня – 3, 5, 20;

керосиновая лампа – 5, 10, 50;

головной убор с фонарем – 10, 30, 100;

острая кирка – 20, 50, 200;

залатанный зонтик от дождя – 30, 100, 500;

портрет гнома – 100, 500, 2000;

логотип игры – 200, 1000, 5000;

тележка с драгоценностями – бонусный символ (Scatter).

Игра на удвоение и двухуровневый бонусный раунд

Каждый игрок любит получать дополнительную прибыль и слот Gnome также готов удивлять. Кроме обычных символов в игре присутствует особенный знак – тележка. Она появляется только на 3, 4, 5 катушках. За 3 и больше своих картинок предлагает попытать удачу в нестандартной, но безумно увлекательной бонусной игре. Когда игра становиться активной, игрок управляет гномом, которому нужно выбрать один рычаг из 5. Рычаг переворачивает тележку от того что в ней зависит дальнейшая игра. Если драгоценные камни ваш приз – это умножение выигрыша на выпавшее число. А вот если грязь, тогда гному пригодится зонтик, чтобы остаться чистым, им он может воспользоваться только 1 раз и выигрыш увеличится в 2 раза. Кому удастся переворачивать тележки, не испачкавшись, тот получит все драгоценные камни, а также еще один бонусный раунд. Его суть выбрать один из двух сундуков, правильный выбор приведет к выигрышу в 50 – 500 ставок.

Отзывы от опытных геймеров

Слот Gnome – это одна из самых старослужащих машин, которая застала еще наземное казино. Играть игровой автомат Гном больше предпочитают опытные геймеры, так как знают технический механизм и выигрыши. Для новичков в азартном мире создан бесплатный демо режим, который позволяет тренироваться и набираться опыта.

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