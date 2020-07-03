Как получить выплаты по ОСАГО быстро и без проблем

Никто не застрахован от непредвиденных ситуаций, в том числе и ДТП. Для того чтобы «смягчить» ситуацию водителям нужно оформить обязательный страховой полис ОСАГО. Он сможет защитить виновника аварии от значительных финансовых трудностей и покрыть убытки потерпевшему.

Напомним, что в Украине с февраля 2018 года действует электронная автогражданка. Её можно оформить быстро и легко на таком сервисе, как например https://autobooking.com/ru-ua/insurances/osago.

Плюсы оформления ОСАГО

Всякое в жизни случается: вы можете по невнимательности или по стечению других обстоятельств стать виновником ДТП и «влететь» на крупную сумму. А кто в наше время может легко расстаться со своими деньгами? Здесь вам и поможет ваша страховая компания.

Они вышлют эксперта, который сможет оценить состояние автомобиля или другого транспортного средства, зафиксирует его состояние и подскажет, какие документы нужно собрать для получения выплат.

Суммы, которые страховая компания может возместить, также достаточно большие:

До 260 тыс. гривен – если у потерпевшего есть травмы, вред здоровью из-за ДТП; До 130 тыс. гривен – за вред транспортному средству, например за побитую машину (что и случается практически во всех случаях), но не более 650 тыс. гривен за один страховой случай.

Вы же должны понимать, что вам нужно будет еще и свое транспортное средство ремонтировать, поэтому рекомендуем не «увиливать» от закона, а подумать про все случаи заранее. Естественно за отсутствие ОСАГО вы заплатите штраф в размере от 425 до 850 грн. Поэтому подумайте, стоит ли экономить деньги на страховке, если в будущем перед вами могут появиться такие финансовые трудности?

Как получить выплаты по ОСАГО?

Запоминаем простое правило – у вас есть 3 рабочих дня, для того чтобы предоставить все необходимые документы страховой компании. Советуем не откладывать в самый дальний ящик и заняться этим сразу. В течение 10 дней эксперт от вашей страховой компании должен осмотреть побитые транспортные средства для оценки ущерба.

Перечень документов, необходимых для получения выплат по ОСАГО:

Заявление о ДТП. Оно оформляется по установленному образцу (можно найти на сайте МТСБУ).

Ваш паспорт (помним, что в Украине действует 2 вида паспортов: ID-карта или старая «книжечка»);

Водительские права;

Регистрация вашего транспортного средства;

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

Заявление на получение компенсации убытков.

Также понимаем, что бывают разные случаи, которые требуют дополнительных документов. Например, если вы не можете собрать все вышеперечисленные бумаги в течение 3 дней по причине лечения в больнице (вы также можете получить травмы, как и потерпевший), в таком случае вы должны предоставить подтверждающие ваше нахождение в больнице справки.

Сейчас часто водители составляют европротокол без вмешательства полиции, тогда вы должны его также предоставить своей страховой компании. Или же если от вашего имени выступает другое лицо, вы должны получить нотариально заверенную доверенность.

Никто не защищен от мошенников и часто страховой полис просто может быть недействительным. В таком случае потерпевший обращается в МТСБУ, получает необходимые выплаты, а дальше МТСБУ уже судится с виновником ДТП, чтобы получить выплаченные деньги.

Также может быть случай, когда страховка не покрывает все убытки. Тогда потерпевший обращается в суд и таким путем получает всю оставшуюся сумму.

Случилось ДТП, но мы не паникуем!

ДТП – событие не из приятных, все на нервах, напряжены. Что же вам делать? Во-первых, выдохнуть и успокоится. Во-вторых, четко выполнить все шаги:

Если есть потерпевшие – вызываем скорую (103). Самое ценное – это человеческая жизнь. Поэтому мы смотрим на пострадавших в аварии, а не бежим оценивать свой побитый бампер. Предупреждаем других водителей о происшествии, не создаем панику. Включите аварийку, но ни в коем случае не отъезжаем в сторону. Вызываем полицию (102) либо составляем европротокол. Сейчас это не будет очень сложно, есть специальное мобильное приложение, которое помогает точно вводить информацию. Не выплачиваем сами компенсацию без своей страховой компании и, если вы потерпевший, не соглашаемся на денежные выплаты без законного разбирательства. Потом может быть очень много дополнительных проблем.