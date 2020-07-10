Как правильно выбрать букет цветов

Каждый праздник сопровождается выбором букета. Как правило, цветы преподносят именно девушкам, хотя не исключены и букеты для мужчин. Например на юбилей вполне можно преподнести букет, но обязательно важно правильно его подобрать. Вы можете зайти в любой интернет-магазин цветов, и выбрать там букет на любой вкус. Такие ресурсы пользуются успехом и всегда предоставляют продукт высокого качества. Например, магазин Studio Flores доставит цветы прямо домой, поэтому не нужно будет идти в специальные магазины в поисках необходимых цветов.

Если вы отправляетесь на свидание к юной особе, то вполне возможно подарить одну розу или скромный, но утонченный букет. Пышная шикарная композиция в таком случае не будет уместной, ведь это свидание, а не торжество.

А вот если вы идете на день рождения к девушке, то букет роз пудрового, кремового или нежно-розового цвета будет в самый раз. Конечно, нужно исходить из личных предпочтений того, кому вы преподносите букет, но если вы мало знакомы, то просто пользуйтесь общими рекомендациями, и ваш подарок будет уместным.

Девушкам можно подарить тюльпаны. Вряд ли найдутся такие особы, которые их не любят. Тем более, что они могут быть самых разнообразных цветов. Можно собрать разноцветную композицию или выдержать все в одной гамме.

Такие нежные цветы как нарциссы или ландыши могут поднять настроение даже в самый грустный день. Их аромат очень манящий и привлекательный. Но, будьте осторожны с выбором такого подарка, ведь у кого-то может быть на них аллергия.

Большие шикарные букеты дарят на свадьбу, юбилей или любимому артисту. Так вы подчеркиваете значимость события. На концерт певца-мужчины можно принести пышный букет насыщенного красного цвета. Для женщины можно отдать предпочтение более мягким оттенкам. Впрочем, подарите такие цветы, которые любит ваш кумир. Наверняка такую информацию можно найти в интернете.

Никогда не покупайте цветы, которые имеют увядающий вид. Они точно долго не простоят, и лишь испортят впечатление о вас. Если планируете идти на мероприятие не в день покупки букета, то лучше берите цветы, которые только начали распускаться. Тогда вы сможете их подарить в свежем виде, но в домашних условиях также нужно правильно их сохранять. Перед погружением в воду, срежьте кончики стеблей, чтобы цветок мог впитывать достаточно влаги, и сохранил свежесть надолго.

Помимо всех правил и рекомендаций, помните, что лучше всего дарить букет от души, в сопровождении с красивыми поздравительными словами.