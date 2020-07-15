Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной комнаты

Уделяя основное внимание оформлению и меблировке ванной комнаты, не стоит забывать о таком важном вопросе как вентиляция помещения. Вытяжной вентилятор в ванной комнате – это эффективное решение проблемы повышенной влажности, водяного пара и спертого воздуха. Он удаляет влажный воздух и нормализует климат. Размещая вентилятор в ванной комнате, вы избавляетесь от конденсата на зеркалах, сырости, а также поспособствуете более быстрой сушке полотенец. Однако важно правильно выбрать вентилятор, который будет не только выполнять свои функции, но и будет эстетично выглядеть.

Почему требуется вытяжной вентилятор?

Затуманенные от конденсата зеркала и окна являются основным признаком того, что вентиляция в ванной комнате не отвечают основным требованиям. К сожалению, это беда многих закрытых помещений данного типа.

Эффективное решение проблемы чрезмерной влажности – установить вентилятор, который будет поддерживать воздухообмен. Следует учесть, что для правильной работы и оптимальной вентиляции, необходим приток свежего воздуха в ванную комнату. Поэтому производители предлагают такие решения, которые помогают наладить нормальный процесс вентилирования.

Как выбрать вентилятор: важные параметры

При выборе вентилятора для ванной комнаты в первую очередь надо обратить внимание на несколько важных технических параметров, характеризующих его производительность и эффективность, а потом уже смотреть актуальные цены на вытяжные вентиляторы от проверенных производителей. Прежде всего, в зависимости от места установки, устройство должно быть надлежащим образом защищено от брызг воды. Особенно это касается двигателя вентилятора, который должен соответствовать определенному классу безопасности.

Другим важным вопросом является эффективность вентилятора. Ее определяют по времени, которое необходимо затратить вентилятору, чтобы удалить конденсат и плохой запах из ванной. Идеальный вариант, когда производительность вентилятора, по крайней мере, в три раза больше, чем объем комнаты в кубометрах. Объем пространства легко рассчитать путем умножения площадь поверхности и высоты. Другой причиной покупки мощного вытяжного вентилятора является отсутствие в ванной комнате каких-либо вентиляционных каналов. Здесь кроме того необходимо обратиться к специалистам, которые должны сделать систему согласно технологическим требованиям.

Не забудьте об эстетике

Покупка вентилятора, первую очередь, должна привести к нормализации климата в вашей ванной. Но не только на технические детали надо обращать внимание. Ведь в какой-то степени это будет декоративный элемент для ванной. Стоит отметить, что в магазинах есть широкий выбор моделей, которые можно выбрать под тот или иной интерьер. Вы можете выбрать устройство с учетом особых потребностей. Например, для установки над душем или с освещением, а также оригинальный вариант, чтобы выделить стиль помещения.

Вентиляторы имеют современный дизайн. Очень популярны сегодня они в декоративных хромированных корпусах. После установки эффект от вытяжного вентилятора долго ждать не придется. Вы сразу же почувствуете отчетливое различие в атмосфере помещения, что увеличит ваш комфорт в ванной комнате.