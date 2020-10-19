Как застраховать жизнь и здоровье в Украине

Украинские страховщики предлагают несколько вариантов страхования жизни и здоровья, каждый из которых обеспечивает определенную финансовую защиту застрахованному лицу или его родным. Эксперты СК «УНИКА» рассказали о популярных страховых программах и объяснили, чем между собой отличаются классический полис ДМС, выплата по диагнозу и лайфовая страховка.

ДМС: если не хочется сидеть в очередях и бегать по кабинетам

Добровольное медицинское страхование жизни от болезней можно назвать улучшенной версией государственной медицины. Владелец полиса ДМС не сталкивается с обратной стороной бесплатного лечения: очередями на МРТ и КТ, сложными процедурами записи к специалистам, необходимостью доплачивать за лечение.

Отличия ДМС от бесплатной медицины:

лечение в платных клиниках, в том числе в элитных медицинских учреждениях высшей аккредитации («Борис», «Медиком» и пр.);

оплата услуг и медикаментов;

лечение в любом городе Украины, где есть партнерские клиники;

сопровождение медицинским ассистансом в режиме 24/7.

В случае болезни или травмы страхователь набирает номер телефона ассистанса и перечисляет симптомы. Сотрудник ассистирующей компании организует оказание экстренной медицинской помощи, госпитализацию, проведение диагностики, лечение в клинике или амбулатории, покупку и доставку на дом медикаментов.

Выплата по диагнозу: если не хочется экономить на качественном лечении

Классическая медицинская страховка срабатывает только в случае острых заболеваний, травм и обострения некоторых хронических форм. Целый ряд сложных и критических патологий занесен в перечень исключений и не покрывается страховкой. Как правило, в «черный список» включаются любые злокачественные новообразования, сахарный диабет, вирусные гепатиты, пневмония. Лечение этих болезней стоит немалых денег, которых в нужный момент может не оказаться в наличии.

Как дополнение к ДМС страховая компания «УНИКА» предлагает страхование здоровья от болезней. Страхователь может приобрести защиту на случай 70 сложных заболеваний, критических патологий (инфаркт, инсульт, онкологические болезни) или доброкачественных новообразований.

Особенности программ страхования здоровья на случай болезни:

страховая компания выплатит страхователю определенную сумму, если врачи впервые диагностируют заболевание из списка;

от момента заключения договора до постановки диагноза должно пройти время — срок зависит от продолжительности бессимптомного течения болезни;

размер страхового возмещения зависит от заболевания;

если в течение срока действия договора клиент заболеет несколькими разными заболеваниями, страховщик заплатит по каждому страховому случаю.

На заметку: помимо страховок здоровья от болезней страховые компании предлагают защиту от несчастных случаев с аналогичным механизмом действия (фиксированная выплата при наступлении страхового события). Полис второго типа срабатывает, когда застрахованное лицо получает травму или погибает в результате внезапного события (удара током, падения предмета, укуса змеи и пр.).

Лайфовое страхование: если в отдаленном будущем нужна крупная сумма

Владелец лайфовой страховки ежегодно оплачивает определенную сумму, которую страховщик инвестирует в прибыльное дело или размещает на депозитах. По истечении 10–40 лет страхователь получает свои инвестиции с процентами. При расчете «надбавки» используется правило сложного процента, которое позволяет увеличить размер прибыли (процент начисляется на сумму с начисленными ранее процентными накоплениями).

Классическое лайфовое страхование не связано с болезнями. Единственный риск — это летальный исход, который покрывается комбинированной страховкой. В случае преждевременной кончины страхователя страховая компания выплатит всю сумму ребенку или другому указанному в договоре выгодоприобретателю. При желании можно купить расширенную программу, которая будет покрывать и риски болезней либо инвалидности.