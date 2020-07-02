M.E.DOC: Лучшая программа для ведения документооборота на предприятии

M.E.DOC — надежный, многофункциональный и удобный в использовании программный продукт, который облегчает работу с любыми видами документов на современных предприятиях (налоговые накладные, отчеты, счета, акты и др.). Данное ПО является универсальным и может пригодиться любым организациям, вне зависимости от формы собственности и системы налогообложения. Купить этот программный продукт можно в компании «Укрзвит». Программа Медок в Киеве на ukrzvit.ua представлена по самым выгодным ценам, при этом ее функционал поражает своим разнообразием.

Главные преимущества системы

Растущая популярность программы «Медок» обусловлена несколькими важными особенностями, благодаря которым она выгодно выделяется на фоне других продуктов:

обеспечение максимальной автоматизации документооборота и отчетности, не требуя использования дополнительных сторонних ПО;

использование уникальных алгоритмов шифрования электронных подписей, что гарантирует высокую информационную безопасность;

контроль документооборота на каждом промежуточном этапе;

выполнение в приятном, интуитивно понятном и простом интерфейсе, что делает работу с программой максимально комфортной;

сокращение затрат на администрирование, экономия времени на оформление документов;

строгое соответствие используемых бланковых шаблонов действующим законам и актам, регулярное автоматическое обновление базы;

повышенная надежность, оперативная техническая и информационная поддержка.

Документы, которые формируются с помощью программы M.E.DOC, могут заверяться уникальными цифровыми подписями, которые официально сертифицированы в специализированных центрах и используются в согласии с действующим законодательством Украины.

Структура и особенности программных модулей

«Медок» включает в себя отдельные модули, что позволяет выбирать уникальные модификации, которые максимально отвечают требованиям конкретных предприятий. Среди наиболее востребованных решений стоит выделить:

Электронный документооборот: удобный раздел для формирования и отправки документов контрагентам.

Отчетность: данное решение позволяет формировать отчетность любых типов для различных контролирующих органов.

Банковские счета: автоматический модуль, уведомляющий об операциях со счетами.

Учет НДС: раздел облегчает работу с ЕРНН, позволяет быстро регистрировать налоговые накладные и другие официальные документы.

Корпорация: эффективное решение, облегчающее организацию работы предприятий с разветвленной структурой.

Зарплата: простое решение, позволяющее правильно рассчитывать и начислять зарплату работникам и вести учет штата.

СОТА: полезный модуль, облегчающий подачу отчетности любых типов различным государственным органам.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины выдала положительное экспертное заключение уровня Г3 в отношении программы M.E.DOC , что свидетельствует о высокой степени безопасности продукта и защиты хранимых данных.