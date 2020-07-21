Машинки для стрижки: чем отличаются и как выбрать

Чтобы парикмахер-стилист мог качественно выполнять стрижки, в его арсенале должно быть современное профессиональное оборудование. Чем больше функционал прибора, тем легче экспериментировать и создавать необычные прически. Применяя разные насадки и режимы, за сравнительно короткое время можно научится воплощать в реальность даже самые экстравагантные стрижки. Рассмотрим детальнее, в чем отличия между приборами и как начинающему мастеру выбрать лучший вариант.

Чем отличаются машинки для стрижки?

В чем разницы между машинкой для стрижки и окантовочной машинкой? Первое отличие — это размер. Зачастую, профессиональные машинки для стрижки гораздо крупнее, нежели окантовочные и тяжелее 2 раза. Следует отметить, что на рынке представлены и небольшие модели машинок для стрижки, которые легко спутать с окантованными. Поэтому необходимо при выборе обратить внимание также на строение ножа.

Для того, чтобы парикмахер мог сделать окантовочные работы и снимать максимально коротко волосы, на механизме должен быть специально сконструированный нож. В чем его отличие? Во-первых, должна быть минимальная длина заявленная производителем. К примеру, на машинке для стрижки может быть указана минимальная длина — 0,5 мм., но она никогда не сможет сделать чистовую окантовку. Почему? Все дело в слишком большом расстоянии между зубчиками нижнего ножа. Таким образом, короткие пряди попадая между расстояниями ножа начинают двигаться из стороны в сторону и нож, который должен их срезать просто наклоняет волосы и двигает между зубцами направляющей гребенки. Из-за этого, большая часть волосков не срезается.

Касательно окантовочной машинки, ее зубчики имеют очень маленькое расстояние. Поэтому, короткие волоски отлично фиксируются и срезаются. Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод, что основное отличие — строение ножа.

Существуют также машинки со сменными насадками, которые идут в комплекте, приобрести вы их можете в интернет-магазине Hair-Prof. Меняя насадку, можно агрегат для стрижки сделать триммером. А значит, деление таких машинок на те, что для стрижки и окантовочные весьма условно.

Как начинающему парикмахеру выбрать прибор?

В продаже представлен очень большой ассортимент товаров, поэтому начинающим мастерам достаточно сложно подобрать оптимальный вариант. На что обратить внимание при выборе машинки? В первую очередь нужно определить для каких целей необходим агрегат.

Согласно типу назначения бывают:

Профессиональные. Подходят отлично для работы в салонах красоты, барбершопах. Также частные мастера используют данный тип машинок.

Бытовые. Предназначены больше для домашнего использования. Обладает меньшим функционалом нежели первый тип.

По типу питания разделяют на:

Сетевые. Работают от сети, используются для работы в салонах с большим потоком клиентов. Модели отличаются своей надежностью и длительным сроком эксплуатации.

Аккумуляторные. Более легкие и эргономичные, чем сетевые. Имеют среднюю мощность, но работа ограничена зарядом батареи.

Комбинированные. Пожалуй самый лучший вариант, поскольку это удобные и надежные приборы, которые можно использовать для работы в любом месте.

В зависимости от типа двигателя делятся на:

Вибрационные. Имеют среднюю мощность и небольшой вес. Достаточно шумные и зачастую работают от сети.

Роторные. Мощные, практичные, легко справляются даже с очень густыми прядями. Благодаря тихой работе и отсутствию перегрева, можно длительное время применять без перерыва.

Важно при выборе, также обратить внимание на материал из которого сделаны лезвии. Отличным вариантом станет нержавеющая сталь. Напыление может быть титановым, керамическим, алмазно-карбоновым. Хорошо, если в комплекте будут идти дополнительные насадки.