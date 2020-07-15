Обучение как способ развития управленческих компетенций

Перестаньте просто мечтать об успешном продвижении по карьерной лестнице – и уже сегодня ускорьте свое движение по карьере вверх вместе с Эдинбургской бизнес-школой. Чтобы добиться успеха в будущем, менеджеры должны развивать ресурсы и способности, необходимые для получения и поддержания преимуществ на конкурентных рынках. Главная аксиома успешного управленца – стремиться к тому, чтобы ставать лучше с каждым днём и жизнь шла по постоянно растущей траектории вверх. А чтобы стать лучше в своем деле, нужно постоянно практиковаться и оттачивать навыки. Программа MBA в британской школе бизнеса университета Гериот-Ватт требует усердия и инвестиции своего времени, но в скором времени окупится. Знания, которые вы получите на программе MBA, повысят ваш статус и навыки, будь Вы наемный работник, владелец или предприниматель.

Что Вы получите от прохождения МВА-программы?

Программа MBA (https://britishmba.in.ua/ru/programmes-2/) Эдинбургской бизнес-школы даёт слушателям:

экспертное понимание сложных экономических моделей, и то, как их применять в повседневной деятельности;

все необходимые для управленца знания и навыки, практические инструменты, успешные национальные и международные практики и опыт, направленные на эффективное управление бизнесом;

понимание как принимать взвешенные финансовые решения и грамотно инвестировать;

возможность обмена опытом, расширить свою сеть деловых контактов, найти деловых партнеров для новых проектов и т.п.

Вы также узнаете искусство управления людьми: почему и как стать лидером, как развивать и мотивировать разных людей. Совокупность опыта студентов и преподавателей, международная программа, разработанная ведущими профессорами и экспертами мира, прагматичный подход, реальные кейсы реальных компаний глобальных и локальных, обратная связь по конкретно вашему бизнесу – гарантия результативной учёбы. 9 курсов программы устроены так, чтобы вы смогли переложить опыт профессионалов на своё дело и прокачали лидерские качества. Практическая работа поможет разобраться, какие технологии и инструменты стоит внедрить в свой бизнес, а главное — запустить этот процесс. Более того, выпускники программы получают престижный диплом университета Гериот-Ватт, который высоко котирый высоко котируется во всём мире.Ознакомиться с программой более детально и прочитать отзывы выпускников можно на сайте бизнес-школы в Киеве.