Современные сковородки: виды и назначение

Удобная и функциональная сковородка это незаменимая вещь на кухне любой хозяйки. Есть огромное количество разных сковородок, в которых удобно приготовить любое блюдо. Например, в одной лучше запечь мясо, а в другой приготовить тонкие блины. Специальные гриль-сковородки позволяют использовать минимум жира. В них можно приготовить стейки или овощи – это будет не только вкусное, но и полезное блюдо. Сегодня купить сковородку не составит проблем. Современный производитель старается изготовить не только качественный продукт, но и в широком ассортименте с любыми цветами.

Сковороды производят из различных материалов – чугун, нержавеющая сталь, алюминий. Они могут содержать специальное покрытие или быть без него. Сковороды, которые изготавливают из литого алюминия обладают высокой теплопроводностью и экологичностью. Сковороды с антипригарным покрытием могут быть стойкими к царапинам. От того, насколько качественная будет сковорода зависит не только ее долговечность и удобство в приготовлении, но и вкус блюд. При изготовлении чугунных сковород применяются современные технологии. Продукция соответствует всем стандартам качества и безопасности. Из этого материала получается посуда с привлекательным внешним видом и является многофункциональной.

Чтобы пища не пригорала, поверхность сковороды необходимо щедро поливать жиром. При нагревании, он образовывает защитную пленку.

Еда в такой посуде получается, как будто приготовлена в печи – сочная, вкусная и полезная. Долговечность таких изделий – еще одно их преимущество. Алюминиевые изделия со специальным покрытием не окисляются, не подвергаются химическим воздействиям. Изделия имеют длительный срок эксплуатации, а также обладают высокой степенью теплопроводности. Плюсом таких сковород является небольшой вес, даже если стенки толстые. Некоторые производители дополняют дно сталью, поэтому сковородки подходят для всех видов плит.

Изделия из штампованного алюминия более дешевые, однако прочнее и долговечнее обычных. Посуда может быть покрыта не только с середины, но и с двух сторон.

Керамические сковородки наиболее экологичны, не выделяют токсических веществ, а также не требуют большого количества растительного масла при жарке. Подходят для использовании в духовке при высоких температурных режимах. Не стоит экономить на сковородках, поскольку от их качества зависит то, насколько безопасной будет приготовленная еда.