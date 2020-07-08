Тернополянка отримала звання «Мама року» від Лінії магазинів EVA

Лінія магазинів EVA оголосила переможниць національної премії «Мама року», серед них – матуся із Тернополя. За шість років існування проект знайшов десятки тисяч прихильників та зібрав майже три тисячі історій щасливого материнства з усієї України.

Кожна мама – це скарб. І кожна родина, де є мама, уже найбагатша у світі. Аби нагадати про це українцям, а також відшукати, нагородити і розповісти про найкращих мам з усієї країни, Лінія магазинів EVA створила власну важливу нагороду та вже вшосте провела національну премію «Мама року».

Протягом лютого–червня, за час поки тривав відбір цього року, учасники поділилися майже 800 зворушливими історіями про своїх мам, дружин і бабусь, які вразили відвідувачів сайту і експерток конкурсу. До складу кваліфікованого журі «Мама року-2020» увійшли коучка Лілія Бєлоусова, громадська діячка Ярослава Гресь, психологиня Любов Лоріашвілі, блогерка Олена Мандзюк, співачка Наталка Карпа та директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина. Усі вони зізналися, що отримали надзвичайно багато приємних емоцій від читання заявок і співпереживали кожній героїні.

Історія «Мій найбільший фанат і найкращий друг» про Людмилу Конотопченко вразила українців, тому вона перемогла у номінації «Мій дім – моя EVA». «Завдяки мамі я досягаю успіхів та отримую нагороди серед флорболістів. Це командний вид спорту, різновид хокею з м’ячем, його ще називають “хокей у залі”. Мама подорожує разом з моєю командою у різні міста України, отримує новий досвід і перемоги, адже вона теж займається флорболом. Працюючи у EVA керівником магазину, мама має змогу проводити заняття з флорболу для інших діток. Для неї головне, щоб її дитина і всі діти планети були здоровими. Вона допомагає зрозуміти діткам, що спорт – це здоров’я», — із захопленням розповідає про свою маму син Вадим.

«У 2015 році Лінія магазинів EVA однією з перших серед компаній заговорила про мам в загальнонаціональному масштабі, і ми бачимо, як з року в рік тема материнства, його важливості та ролі в житті кожної жінки набуває все більшого поширення. Так, у перший рік проєкту ми отримали близько 200 історій від українців, а цьогоріч – майже 800, що більше ніж на третину за 2019. Ми безмежно раді бачити все більший позитивний відгук від аудиторії конкурсу і сподіваємося, що країна дізнається ще багато нових імен найкращих, найніжніших і найталановитіших у світі мам», — поділилася директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина.

Героїні історій-переможниць отримають титул премії «Мама року» та численні подарунки від партнерів. Через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та запровадження карантинних обмежень, нагородження довелося перенести на невизначений термін. Організатори проєкту стежать за ситуацією в країні і повідомлять переможницям про наступний етап проєкту.

Довідка: Щорічна премія «Мама року» присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, у якому беруть участь жінки з усієї України. Переможниць обирають за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Можна взяти участь, розповівши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій: «Натхнення», «Велике серце», «Сімейний затишок», «Спорт», «Успіх», «Супербабуся», «Блогер» та «Мій Дім – моя EVA». За весь час існування премії, з 2015 року, учасники поділилися понад 2000 історій материнства та було визначено 62 переможниці.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Лінія магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів декоративної косметики, парфумерії, товари по догляду за обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а також товари по догляду за малюками. Понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.

Сім років компанія EVA займає лідерські позиції, отримуючи нагороду Національної премії України Retail Awards «Вибір споживача». Наприкінці 2019 року Лінію магазинів EVA визнано «Кращим магазином краси та здоров’я» за версією міжнародного фестивалю-конкурсу премії «Вибір року-2019», у 2019 компанія отримала нагороду «Рітейлер року в drogerie» від Ukrainian Retail Association. Постійний проєкт допомоги передчасно народженим дітям «Orange Days в EVA!» приніс перемогу в конкурсі, ініційованому ООН в Україні Partnership for Sustainability Award 2018.

Також у 2019 році EVA отримала престижну нагороду від найбільшої міжнародної виставки у галузі приватних марок PLMA (Private Label Manufacturers Association), Нідерланди та нагороду “За лідерство в управлінні власними косметичними торговими марками” від виставки InterCHARM.

За 17 років компанія зросла до кількості понад 1000 магазинів по всій території України, представила більше 30 000 асортиментних позицій, а також започаткувала 42 власні торгові марки. Зараз штат співробітників мережі налічує понад 11 000 осіб. EVA дотримується найвищих стандартів роботи з клієнтами та високого рівня корпоративної культури, що відображено у моделі сервісу компанії: «EVA – це краща подруга, що дарує щастя бути собою».

Додаткова інформація: https://eva.ua/