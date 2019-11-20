ТОП-5 сексуальных подарков для партнерши
В хорошем секс-шопе легко подобрать сюрпризы на любой вкус. В подарок девушке чаще заказывают такие аксессуары:
- Эротическое белье. Это могут быть кружевные комплекты, а также съедобные аксессуары. Узнать больше об ассортименте можно на perchinka.com.ua.
- Духи с феромонами. Парфюмированая вода с подтекстом подарит массу положительных эмоций и поможет намекнуть на эротическое продолжение вечера.
- Наручники, повязки и плети. Легкие БДСМ-игрушки позволят разнообразить интим и не заденут нежных чувств.
- Вибраторы и фаллоимитаторы. Такие изделия подойдут женщинам, с которыми вы в продолжительных отношениях. Неожиданный сюрприз расширит горизонты для увлекательных интимных приключений.
- Шарики Кегеля. Такой подарок продемонстрирует заботу об интимном здоровье любимой и поможет ей повысить остроту ощущений во время полового акта.
Пикантные подарки – это норма для успешно развивающихся отношений. Не смущайтесь, и смело балуйте свою вторую половинку неожиданными сюрпризами.