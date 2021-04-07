Українка Каміла Конотоп здобула першість Європи з важкої атлетики

Сенсаційною новиною українського спорту на минулих вихідних стало досягнення спортсменки з Харкова Каміли Конотоп. Для України Каміла здобула першу нагороду вищого рівня континентальної першості. Про неймовірні зусилля на шляху до перемоги розповімо далі в статті.

Через терен до зірок

Українська 20-річна харківчанка Каміла Конотоп здобула титул абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики у столиці Російської Федерації в Москві. Згідно інформації офіційного інтернет-порталу спортивних новин https://meta.ua/sport/, дівчина змагалася в категорії до 55 кг, обійшовши свою суперницю з Росії Світлану Єршову, яка змогла підняти на 8 кг менше. Каміла продемонструвала максимальний результат, піднявши штангу поштовхом вагою в 113 кг та в ривку 95 кг. Загальна маса двоборства склала 208 кг. Безліч українських спортивних каналів транслювали кадри зі змагання.

Новина про перемогу українки Каміли Конотоп миттєво розійшлась по соціальним мережам. Майже всі коментарі були однієї спрямованості:

«Українка стала першою дівчиною в Європі, яка змогла підняти доверху таку велику вагу»;

«20-річна харківчанка обійшла свою суперницю з РФ в Москві»;

«Невже це сталося, гімн України лунає в Москві».

Варто нагадати, що Каміла вже отримувала золото на чемпіонаті Європи, однак то була юніорська категорія. Серед дорослих суперниць такий успіх вперше і одразу з власним рекордом.

В повсякденному житті зовнішньо Каміла Конотоп не відрізняється від своїх підлітків. Найзручнішим одягом вона вважає джинси, светр та спортивну куртку із кросівками. Майже на всіх фотографіях в соціальній мережі Інстаграм дівчина вдягнута саме в спортивний одяг. Конотоп не виступає явною прихильницею соціальних мереж, тому публікації робить не часто, однак фотокартку зі змагань виклала в перші часи після оголошення результатів.

Юна спортсменка не буде зупинятися на досягненому і вже поставила перед собою нові вершини, яких планує досягнути в найближчому майбутньому.

Тріумф України в столиці Росії

Окрім Каміли Конотоп на змаганнях в РФ медалі здобули ще двоє спортсменів, серед яких Дмитро Вороновський (категорія до 55 кг, одержав дві бронзові медалі) та Ангеліна Ломачинська (категорія до 45 кг, бронзова медаль).

Не дивлячись на бронзові медалі, України вийшла із змагань переможцем, адже тріумфальна перемога Каміли Конотоп затьмарила всіх суперників.