Высаживаем черешню на своем участке

Садоводство в Украине достаточно развито на всех уровнях – как за счет специализированных садоводческих предприятий, так и в частном секторе. На приусадебных участках или дачах любят выращивать плодовые растения самых разных видов. Зачастую эта деятельность успешна, если говорить о садах, выращенных профессионалами. Садоводы-любители же иногда игнорируют некоторые плодовые культуры из-за особенностей и некоторых сложностей выращивания чрезмерно прихотливых деревьев. К таковым смело можно отнести черешню. Требования к почве, особенностям высадки и ухаживания, а также возможный неудачный опыт отталкивают дачников от идеи высадить плодовое дерево на своем участке.

Как вырастить черешню в домашних условиях

Без помощи профессионалов здесь не обойтись, даже если Вы обладаете достаточными знаниями в области садоводства. В компании САДКО, которая занимается выращиванием и продажей саженцев различных растений для открытого грунта, знают, как помочь в этой ситуации. Здесь можно купить саженцы черешни украинской и европейской селекции, которые подойдут именно под Ваши климатические условия. Как выбрать нужный сорт подскажут квалифицированные специалисты компании, которые всегда готовы провести профессиональную консультацию по любым вопросам абсолютно бесплатно.

Конечно, это не значит, что приобретенные здесь деревья сразу начнут плодоносить. Необходимо выполнить определенные условия высадки и правильно ухаживать за черешней. Среди основных рекомендаций по высадке плодовой культуры следует отметить, что черешня любит легкие почвы, то есть песчаные. А высаживать стоит осенью или весной. В этот период температура воздуха не должна опускаться ниже нуля по Цельсию. Для высокого урожая черешни необходимо правильно за ним ухаживать. Дерево плохо переносит обрезку, но производить ее нужно зимой или осенью. Также важно вовремя предпринимать меры по защите дерева от болезней и вредителей.

Какой сорт черешни выбрать

На окончательный выбор сорта плодового дерева может повлиять множество факторов. Все зависит от местности, климата, типа почвы, количества солнца, личных вкусовых предпочтений и так далее. Ясность в данном вопросе вносится после квалифицированной консультации. В этом случае Ваш выбор будет верным, и черешня долгие годы будет радовать Вас своим урожаем. Купить саженцы наугад – лотерея, в которой дачник не всегда в выигрыше.