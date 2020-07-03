Як працює електронний страховий поліс ОСЦПВ в Україні

Зараз з’явилася можливість оформлювати поліс ОСЦПВ онлайн. Це рішення набуло чинності ще у 2019 році, але й досі не всі водії користуються нагодою.

Нащо треба електронний страховий поліс ОСЦПВ в Україні

Зміст

Електронний полис ОСЦПВ – що це? Що страхується за полісом ОСЦПВ Купити поліс ОСЦПВ онлайн на Ukasko

Електронний поліс ОСЦПВ — що це?

Нещодавно поліс ОСЦПВ можна було оформити лише у відділені страхової компанії. Це було не дуже зручно. Доводилося приділяти цьому багато часу, спеціально їхати до страхової та вирішувати питання на місці. Але через те, що поліс ОСЦПВ – це обов’язкова річ, то у водіїв не було варіантів вчинити інакше.

Тому дуже зручно, що зараз з’явилася можливість оформлювати поліс ОСЦПВ онлайн. Це рішення набуло чинності ще у 2019 році, але й досі не всі водії користуються нагодою. Більшість все ж таки віддають перевагу оформленню у відділенні страхової компанії або банка. Та дарма.

Електронний поліс ОСЦПВ не відрізняється від звичайного, але він зручний та сучасний, а коштує дешевше. Таким чином ви одразу заощаджуєте 10%, та ще й можете вибрати більш дешевий варіант автоцивілки. Електронне ОСЦПВ оформлюється онлайн на сайті, та після оплати приходить на вашу адресу електронної пошти. Друкувати поліс не обов’язково, можна зберігати на телефоні.

Що страхується за полісом ОСЦПВ

Поліс ОСЦПВ страхує не власне майно, а цивільну відповідальність. Це стосується інших учасників дорожнього руху. Тобто, у разі ДТП водій, що спровокував аварію має відшкодувати збитки потерпілим. Саме поліс ОСЦПВ гарантує виплату шкоди, що завдана особам чи майну. За шкоду майну сплачують до 130 тис грн, а за шкоду здоров’ю 260 тис грн. Якщо ж немає страхування, тоді доведеться водієві самостійно відшкодовувати усі збитки.

Виплати за ОСЦПВ поступово збільшується, щоб відповідати вимогам автомобільного ринку. Зараз вони прямують до європейських стандартів. Але поки що вказаних сум не завжди достатньо для повного відшкодування. І якщо таке трапиться, то винний у ДТП водій має виплатити різницю між страховими виплатами та фактичною вартістю ремонту або лікування. Щоб уникнути витрат, радимо розширити межі страхового відшкодування додатковим покриттям ДЦВ.

Купити поліс ОСЦПВ онлайн на Ukasko

Придбати поліс ОСЦПВ можна двома шляхами. Перший – на сайті страхової компанії. Проте не всі страхові компанії мають власний сайт з можливістю оформлення ОСЦПВ онлайн. Деякі фірми роблять дещо незручно – виписують страхування на бланку та відправляють поштою до клієнта. Але так вам буде складніше порівняти ціни у різних компаній.

Тому вигідніше оформлювати страхування на платформах, де зібрані пропозиції від різних страхових компаній. Наприклад, Ukasko.Це дає змогу заощадити на страхуванні. На таких агрегаторах цін ви можете у лічені хвилини порівняти ціни та варіанти ОСЦПВ від різних страхових, а потім оформити вподобаний поліс. І нічого, окрім вартості страхування, ви не платите. Ніяких комісій або процентів. Тому це дуже зручно та вигідно. І не потребує зусиль з вашого боку. Заради цього варто забути про незручні поїздки до банків та страхових, спробуйте!