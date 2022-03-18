Як правильно підключити коаксіальний кабель до телевізора, ресивера або відеоплеєра

Підключення коаксіального кабелю – це досить простий і швидкий процес, який точно не забере у вас багато зусиль. Все, що потрібно зробити – з’єднати кілька дротів в один. Або навпаки – розділити антенний кабель на кілька. Для цього є спеціальне обладнання (розділювачі, штекери або з’єднувачі). Якщо вам потрібен коаксіальний кабель для підключення до телебачення, ресивера або відеоплеєра – ви можете купити кабель у каталозі DEPS.

Причини для з’єднання коаксіального кабелю можуть бути різними. Наприклад, підключення ТБ одразу на кілька телевізорів, ремонтні роботи, які також потребують додаткових кабельних робіт тощо. Для цього процесу вам знадобляться додаткові інструменти (кусачки, ніж, плоскогубці). Найчастіше для з’єднання необхідний ще F-конектор.

Порядок підключення кабелю

Існує певний порядок дій під час підключення коаксіального кабелю. Порушення цього порядку може призвести до небажаних наслідків (як мінімум – просто не вдасться підключити кабель).

Для початку – з’ясуйте, який коаксіальний кабель використовуєте саме ви. Це легко можна перевірити на ізоляції кабелю. А вже потім переходьте до вашого гнізда. Існує кілька стандартних видів роз’єму: F-конектори та N-конектори. Вам потрібно, щоб роз’єм пристрою відповідав вашому кабелю, інакше гроші на купівлю кабелю витрачені дарма.

Якщо ваш коаксіальний кабель ідеально підходить до пристрою, можете приступати до безпосередньої підготовки самого кабелю.

Отже, рекомендована послідовність підготовки коаксіального кабелю для підключення до пристрою:

Зачищення дроту. Відступаємо від краю кабелю приблизно на 1 см і робимо круговий надріз. Робимо це акуратно, щоб не зачепити екран і фольгу знизу. Від загнутого краю фольги відступаємо ще кілька сантиметрів і робимо ще один зріз. Знімаємо зрізаний ізолятор. Накрутіть за годинниковою стрілкою підготовлений кінець до гнізда. Тепер нагоді інструменти: за допомогою плоскогубців закручуємо до самого упору. Прибираємо все зайве кусачками.

Головне правило – робити все акуратно, щоб не пошкодити серцевину, екран та обплетення.

Але це навіть не все. Якщо ми розібралися з послідовністю підготовки кабелю, то є такий процес, як безпосередньо з’єднання кабелю з обтискним роз’ємом.

Що ж потрібно для того, щоб з’єднати обжимний роз’єм і кабель? Процес складається з кількох етапів:

Підготуйте обтискне кільце. Потім з кабелю відріжте гумову ізоляцію (приблизно 6 мм). Позбавтеся половини кабелю, яка вже без ізоляції, рівно до межі мідного дроту. Висуньте мідне волокно з кабелю. З’єднайте ваш роз’єм з ізоляцією та затисніть за допомогою плоскогубців. Позбавтеся зайвих проводів.

І вуаля, ви з’єднали обтискний роз’єм та кабель. І навіть нічого складного, чи не так?

Види обтискних роз’ємів

Існує два основних види роз’ємів для підключення кабелю. Один із них – гвинтовий.

Головною перевагою гвинтового роз’єму є те, що його зручніше підключати й він простіший у використанні. Але при цьому рівень безпеки роз’єму дещо нижчий, тому що можуть залишати по собі повітряні зазори. Деякі фахівці вважають, що таке явище може вплинути на якість сигналу.

Наступний вид роз’єму – обтискний. Зазвичай він складається із двох частин. Крім того, встановлення даного роз’єму є на порядок складніше, ніж гвинтового. Зате переваги обтискного роз’єму: вища якість передачі сигналу (якщо все підключили правильно), а також можливість прокладання на довші “дистанції”.

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