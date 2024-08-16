Як вибрати рулонні штори день-ніч: корисні поради

Рулонні штори день-ніч – це досить популярний вибір для сучасних помешкань завдяки своїй універсальності та оригінальному вигляду. Вони дозволяють легко регулювати рівень освітленості у приміщенні і створюють стильний акцент в інтер’єрі. Якщо ви плануєте придбати жалюзі день-ніч, ознайомтеся з корисними порадами, наведеними нижче.

Оберіть тип конструкції

Рулонні штори можуть бути:

відкритого типу – коли вал, на який намотується полотно, нічим не прихований. Такі конструкції легші в монтажі та дешевші;

закритого типу – вал схований у спеціальному коробі. У такому варіанті зверху на тканинному полотні не збирається пил, що дещо спрощує догляд. Варто зауважити, що колір коробу зазвичай обмежується стандартною палітрою – білим, чорним, коричневим, сірим, що може ускладнювати інтеграцію рулонної штори в загальний інтер’єр.

Тип тканини – важливий критерій вибору сонцезахисної системи

Перед покупкою варто вибрати не тільки колір полотна, але і його тип. Залежно від властивостей тканини готова конструкція буде забезпечувати різний рівень світлопроникності:

стандартні тканини забезпечують м’яке розсіювання світла, створюючи напівтемряву і комфортну обстановку в приміщенні;

полотно дім-аут блокує до 80% сонячних променів, тому його часто обирають для спалень і дитячих кімнат;

штори блекаут повністю блокують світло. Їх використовують в офісах, кабінетах та інших приміщеннях, де вдень може знадобитися повне затемнення, наприклад, для трансляції презентацій.

Не варто економити на якості тканини. Хороше полотно буде просочене спеціальними пиловідштовхувальними засобами, що полегшить догляд за рулонною шторою та подовжить термін її експлуатації. Якісні матеріали не будуть вигорати під дією сонця і служитимуть набагато довше, ніж бюджетні аналоги.

Колір і дизайн має значення

Колірна палітра впливає на атмосферу в приміщенні. Необхідно обирати рулонні штори день-ніч, які гармоніюватимуть із загальною палітрою інтер’єру. Світлі відтінки можуть візуально розширити простір, тоді як темні кольори додадуть виразності.

Рулонні штори можуть бути такими:

однотонні – підійдуть як для мінімалістичних, так і для класичних чи сучасних інтер’єрів;

з малюнками – можуть стати яскравим акцентом. Зазвичай їх обирають для дитячих кімнат, кухонь або віталень.

Точність замірів забезпечить ідеальну посадку штор

Краще замовляти тканинні ролети день-ніч у виробника, який виготовляє вироби за індивідуальними розмірами. Лише так сонцезахисна конструкція буде ідеально закривати віконний проріз і якісно виконуватиме свою функцію.

Перед оформленням замовлення ретельно виміряйте розміри вікна, враховуючи ширину та висоту. Рекомендуємо не нехтувати консультацією менеджерів у магазині, адже вони нададуть схему, як правильно зробити заміри, щоб готовий результат точно відповідав вашим очікуванням.

Вибір жалюзі день-ніч вимагає уваги до деталей. Врахуйте функціональні вимоги, матеріал, колір, розмір і додаткові особливості, щоб придбати ідеальні рулонні штори, які забезпечать комфорт і стиль у приміщенні.