Як знайти найкращу партнерську програму в iGaming – огляд Affter 2023 року

Як вибрати партнерську програму в iGaming – огляд Affter

Конвертація трафіку в прибуток – один з основних моментів у роботі будь-якого веб-майстра. Наразі в галузі партнерських програм працює велика кількість компаній, що пропонують конвертувати трафік у прибуток, але, на жаль, не всім із них можна довіряти. Наприклад, нещодавно на ринку з’явився бренд Affter, який спеціалізується на пропозиціях від прямих рекламодавців у сфері азартних ігор і ставок. Чому саме ця сфера вважається однією з найприбутковіших для арбітражних трейдерів? І які компанії підійдуть тим, хто хоче почати свій шлях у сфері партнерських послуг? Ця стаття допоможе вам знайти відповіді на ці важливі питання.

Що являє собою сфера партнерських послуг і які партнерські програми найбільш ефективні

Партнерські програми – популярний сьогодні вид додаткового доходу. Вони можуть бути представлені в різних варіантах – від можливості розміщення зовнішнього посилання на рекламований продукт до необхідності проявляти активність і брати участь у продажах і просуванні. Нині активно розвиваються ті партнерські програми, які належать до ніші азартних ігор і ставок.

На що звернути увагу під час вибору компанії в галузі партнерських послуг

Перш ніж почати співпрацю з тією чи іншою компанією, необхідно врахувати кілька важливих моментів:

наявність позитивних відгуків від реальних клієнтів в Інтернеті;

хороша репутація як самої компанії, так і її творців;

розмір виплат – важливий, але не головний критерій;

лояльність і професіоналізм служби підтримки, а також можливість зв’язатися з її фахівцями в будь-який час доби;

наявність тих продуктів і пропозицій, які вам необхідні.

Під час вибору конкретної партнерської програми слід враховувати індивідуальні вимоги та вподобання. Але загальні рекомендації допоможуть вам звернути увагу на бренди, яким ви дійсно можете довіряти.

Affter Affiliate Program – як розпочати співпрацю з провідним партнером

Новий бренд у сфері партнерських послуг, який зібрав найкращі пропозиції від рекламодавців iGaming – Affter. Компанія з’явилася тільки наприкінці серпня 2023 року, але вже встигла зацікавити користувачів.

Платформа цікава тим, що з її допомогою кожен може вибрати цікаву пропозицію для ставок і азартних ігор, серед яких є як популярні, так і ексклюзивні бренди, які неможливо знайти в інших партнерських програмах. Для проведення фінансових операцій пропонуються зручні способи оплати, серед яких банківські картки та криптовалюта. Affter пропонує різні варіанти співпраці, креативи, рекламні компанії, а також участь у великій спільноті вебмайстрів. Почніть працювати з Affter вже сьогодні, щоб отримати ексклюзивні пропозиції для свого продукту і почати заробляти на трафіку.