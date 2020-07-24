Здається, що у психології скоро з`являється новий розділ – український телевізійний синдром. Йому притаманні депресивний психоз і зміна мислення в ситуації, коли велика група людей потрапляє в заручники до телевізора і довший час перебуває під його впливом. Як наслідок, в людей виробляється колективний параноїдальний комплекс пошуку винних та маніакальне бажання добути позитив із негативних явищ.

На жаль, мої дорогі, ліків від цього не існує, оскільки хвороба є аутоімунною. Єдине, що відомо – передається вона спадково-майновим шляхом, або набувається ще у внутрішньо-утробному віці.

Збудником хвороби є бацила телевізійної палички (pult) та плазмово-екранне випромінення наночастинок депресивних новин (purga televiziyna), які супроводжуються непристойними широкоформатними розмірами облич провідних українських політиків (mordy zhyrni brehlyvi) та, прямо пропорційними до трешу, вкидами розмовляючих голів політичних експертинь та психологинь (karga chornorota).

Перша ознака – тривожний блукаючий погляд при рефлективному пошуку телевізійного пульта, конвульсивні рухи в часі блоку новин, залежність від політичних ток-шоу, емоційне та імпульсивне, часто дуже довге обговорення подій, трагічних випадків, катастроф і топ-новин, що супроводжується імпульсивними рухами, різкими висловлюваннями та обмеженою обсценною лексикою. Дуже часто ця лексика носить екстремістський характер по відношенню до державних чиновників та спрямована на приниження гідності осіб, у яких її немає. А також погрози фізичної розправи у збочений спосіб.

Синдром небезпечний тим, що в індивідуальному випадку вражає лише нервову систему людини та діє безпосередньо на кору головного мозку, не пошкоджуючи при цьому внутрішньої деревини. При цьому пацієнт стає неадекватним, національно дезорієнтованим, у нього спостерігається ослаблення розумової діяльності та політична млявість. При частому перебуванні в зоні телевізійного опромінення, у хворого проступають патріархальні скрепи та починають формуватись російські політичні підкови.

Значно гіршими є колективні осередки хвороби, які призводять до масової втрати мови, культури та державних цінностей. Що призводить до знищення національного імунітету, а в перспективі – цілковитої втрати державності.

Проте, не все так печально. Науковці стверджують, що захист від цього небезпечного синдрому існує. Це – самовакцинація не фармацевтичним методом “Аntyvolt”.

Для проведення процедури достатньо просто відімкнути телевізора від джерела електричного струму.

При занесенні у ваш особистий простір наночастинок purga televiziyna повітряно-крапельним шляхом від заражених носіїв, бити потрібно в напрямку фрази: “Не все так однозначно!”

Будьте здоровими!

Дзвінка Торохтушко

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