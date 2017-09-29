Галичани засновані на любові, – Володимир Гевко

Любов для них є фундаментом, стінами і дахом одночасно. На любові вони будують своє життя, любов’ю оточуються і нею накриваються коли йде дощ і взагалі незатишно у житті. Любов для галичан – мірило усіх речей. І в силу непостійної природи любові вони часто через це страждають. Їхні вибудувані на любові доми дають осадку, по стінах ідуть тріщини, а життєвий любовний дах протікає і доводиться підставляти відра і мидниці у вигляді священників, подруг та психологів. Хоча психологів дуже нечасто, бо галичани їх не люблять.

Галичани страшні у своїй любові. У своєму життєвому казино вони все ставлять на червоне і часто програють. Ігноруючи логіку і критичність, їх любов заходить дуже далеко і набуває гіпертрофованих масштабів, де вже навіть складно подумати, що це все з любові, але, повірте, це вона.

З любові до бога вони без найменшого сумніву віддають гектари парків під культові споруди і сотні тисяч останніх грошей на їх декорування та оздобу. Бо вони так люблять.

З любові до дітей, вони заопікують їх до напівпритомності, порушуючи їх особисті кордони, влазячи у сім’ї, у їх доросле життя і потім виставляють рахунки у водостаканній валюті. Бо вони їх любили, а ті….

З любові до своєї домівки, вони вкладають немислимі суми в ремонти, вікна, підвісні стелі, роки важкої праці конвертують у муровані паркани, дубові сходи і забруковування своїх, найзатишніших у світі, подвір’їв. Бо на ці, доглянуті, виметені, обсаджені чорнобривцями подвір’я любо глянути, за п’ять хвилин до того, як впасти в ліжко, смертельно замученою і відключитись.

З любові до родини вони влаштовують масштабні весілля і ювілеї і попри скажені видатки за день святкування, почуваються неймовірно щасливими. Бо вони так люблять. Галицькі весільні фотографи та відеооператори всміхаються у вуса, коли читають статті про заробітки айтішників.

Але тут, на Галичині, нема поділу на свій чи чужий. Тут тебе ніхто не оцінює за персональними успіхами, вкладом у саморозвиток чи розвиток свого соціуму.

Тут тебе або люблять або ні.

Якщо не люблять – то тобі ніц не поможе. Але якщо люблять – то ти пізнав одну з найсолодших і наймістичніших сил – галицьку любов.

Володимир Гевко