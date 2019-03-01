Віла у Тернополі прикрашена квітами, картушами та мушлями

Щоразу, як йду вулицею Івана Франка, розглядаю цю віллу. Вона не просто окраса, як би то пафосно не звучало, всієї вулиці, а й міста загалом.

Тут купа дещиць, котрі вартують уваги. Приміром, пригляньтесь до ліпнини — тендітні квітки, картуші. Вгорі — мушля, і, як мені здається, щось русалкоподібне, бо проглядається хвіст істоти. І, звісно, огорожа — вона тут розкішна.

Шкода тільки, що особливої поваги до будівлі не видно, а огром реклами псує виднокіл.

Анна Золотнюк.

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