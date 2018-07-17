Який будинок у Тернополі робить примітним балкон

Будинок номер шість був би нічим особливо не примітний у ряді тих, що стоять на Валовій, якби не балкон.

Своїм готичним візерунком, він відсилає до похмурих легенд, від яких холоне кров у жилах та інших сезонних накрутів. Крім нього, готичний натяків більше нема – такий собі звичайний неокласицизм.

Ще треба розглянути двері, але про них я вже писала окремо. Нагадаю лиш, що милі завитки нагадують дві літри Т, покладені на коло.

До речі, збудована кам’яниця 1912 року, занесена у перелік пам’яток архітектури місцевого значення.

Анна Золотнюк.