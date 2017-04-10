Деталі Тернополя. Чим зрить будинок

Якщо вікна квартир можна вважати приватним «очима» будинку, то метафоризуючи вікна сходових кліток, можна вдатися до образів загальних. Штибу, ними зрить будинок.

Їхнє скло — тонка й прозора площина, що відділяє зовнішнє середовище від внутрішнього. І ця тендітність і прозорість, беззахисність і проникність — як для променів (ось вигріваються звивисті сходи та плитка, відполірована підошвами)і для поглядів (зсередини й зовні) — мене хвилює. Хвилює тим, що становить контраст із непросяжністю стін, з їхньою монолітністю та показовою крицевістю.

Закінчуючи метафоричний шар, як не згадати, що всі ці вікна особливі по-своєму (якщо ми мовимо не про новобудови і не про будівлі, зведені в часи радянські, а про ті, старші, що звуть пам’ятками архітектури). Особливо мені подобаються, звісно, вітражні, таких дуже і дуже мало, проте те вражіння, котре вони справляють, не може затьмарити ніщо. Є й багато інших принадних різноштибних вікон у будинках різних стилів. І тут окремо варто виділити ті, котрі подибаємо у будинках, зведених у міжвоєнний час — їхні вертикальні смуги вікон сходових кліток – окрема естетика.

Так чи інак, тут можна ще багато говорити, і багато розглядати. Тож розглядаймо – воно того варте.

Анна Золотнюк.