Деталі Тернополя. «Італійський» дворик – одне з найцікавіших та найатмосферніших місць (фото)

Це, мабуть, одне з найцікавіших та найатмосферніших місць Тернополя. Дарма, що тут багатолюдно. Дарма, що перефотографований він величезну кількість разів. Дарма, що це місце аж ніяк не таємне, а вже зведене у ранг туристичної «родзинки».

Все ж, прийдіть сюди, станьте біля колон і знайдете щось нове та красиве. Приміром, придивіться до візерунків, вирізаних на колонах, або до дверей, що ведуть всередину будинку. І звісно, підніміться сходами.

Якщо згадати історію, то з матеріалу Любомири Бойцун дізнаємося, що «Комплекс будівель на бульварі Шевченка, 1 (до 1939 року його відносили до вулиці о. С. Качали) пов’язаний із діяльністю польської культурно-освітньої організації Towarzystvo Szkoły Ludowej, скорочено TSL. Тому тернополяни звично говорили: «Дім Те Ес Ель».

Історія будинку розпочалася з купівлі у 1906 році земельної ділянки розміром 1783 кв. м з будинками за 55 тисяч корон…».

Анна Золотнюк.

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