Костел Юліана Захаревича під Тернополем вражає — він монументальний та водночас дуже витончений(фото)

Трохи більше десяти кілометрів від обласного центру — і ви в Буцневі.

Навіщо? По-перше, для того, аби подивитись на костел Серватовських (нині — церква святих апостолів Петра й Павла), по-друге, — на віадук. Але нині зупинюсь саме на першому.

Якщо починати з історії, то костел збудовано в 1889-1890 роках на кошти Теодора Серватовського, власника Буцнева. Звели святиню за проєктом львівського архітектора Юліана Захаревича. Аби зрозуміти, що значить це ім’я, варто додати, що його називають засновником і організатором Львівської архітектурної школи, яка визначала архітектурне обличчя Львова другої половини XIX — початку ХХ століття. Ян Островський називав цей костел безперечним шедевром галицького історизму, одним із найкращих творів архітектора. До речі, за задумом, костел мав бути родинною усипальнею-мавзолеєм… Детальніше про все можна дізнатись на https://www.castles.com.ua/bucniow.html. Тому не буду затримуватись на історії.

І нині костел вражає — він монументальний та водночас дуже витончений. Масивне каміння фактурне, тому стіни прекрасні самі по собі, а контрфорси, наче м’які фалди, відкидають тіні. Привертає увагу бічний вхідний портал, увінчаний хрестом і важкі, куті залізом двері.

Анна Золотнюк.