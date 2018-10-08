Принадливий Тернопіль. Яка всередині недобудована бібліотека? (фото)

Давно хотіла потрапити в недобудовану обласну бібліотеку. І ось нарешті сталось.

Збудована в ліпших традиціях радянського модернізму, тут багато простору й світла (принаймні, мало б бути через ряди великих вікон, але оскільки побувала в ній ввечері, то світло довелось дофантазовувати).

Якщо говорити про будівлі, котрі вражають та задають атмосферу, то це саме такі, як ця. Потрапляючи сюди, піддаєшся впливу ліній та форм. Здається, архітектор передбачив тут геть все, враховуючи геометрію тіней. У цьому просторі відчуваєш себе підпорядкованою ідеї творця (власне то важить, бо потрапляючи в сучасний торговий центр ти не зважаєш на форми, а просто собі користуєшся з начинки, того, що у будівлі розташовано). Тут хочеться розглядати кожен куток окремо, вдивляючись у його взаємодію з іншими елементами.

Анна Золотнюк.