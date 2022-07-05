Тернопільський став може перетворитися на мертву водойму

Сотні мертвих рибин на поверхні тернопільського ставу побачили тернополяни. Екологічне лихо трапилося на вихідні. Після сильної грози чимало нечистот з міста опинилося у воді, внаслідок чого загинула риба. Від неї нині працівники паркової служби очищують став, але забравши загиблі рибини, ситуацію не вирішиш, вона значно глибша. І якщо не вдатися до радикальних і непопулярних для тернопільської влади кроків, всіма улюблений містянами та гостями Файного міста став може перетворитися на мертву водойму.

Нагадаємо, у суботу, 2 липня, по обіді у Тернополі пройшла сильна злива. Місто виявилося не готовим справитися з такою масою води. У різних мікрорайонах можна було бачити, як «велика» вода зупиняла транспорт, а деякі автівки з водяного полону визволяли навіть рятувальники. Величезні об’єми води без будь-якої очистки потрапили у тернопільський став, зібравши в собі всі нечистоти з міста, в тому числі дрібні фракції небезпечних залишків нафтопродуктів, важчих металів, які осідають від автомобільних викидів (свинець і т.п.). Від цього власне почали потерпати живі істоти, які знаходяться у ставі, спершу отруїлася молода риба, яка сплила одразу, а коли цей весь бруд осяде на дні водойми, від нечистот постраждає і крупна риба (орієнтовно за три дні варто чекати на всплиття решти риби) та інші живі мікроорганізми, ракоподібні, молюски, які будуть гнити, і можна лише собі уявити, що буде з нашим ставом.

Дана проблема не нова, але роками нею системно ніхто не займався. Ні для кого не є секретом, що в нашому регіонів відбувають кліматичні зміни, змінюється кількість опадів, вони стають більш тропічними, тобто за день-два може випасти місячна норма. По-великому рахунку колектори, лівньовки (дощова каналізація) – застарілі. Всі ці лотки, які приймають воду, мають бути дещо іншими, повинні бути збільшені діаметри лівневих труб та колодязів, щоби не збиралася в найнижчих частинах міста велика кількістьі води (вул. Галицька, Оболоня, Крушельницької, Татарська. Початок просп. Бандери). Або ж маємо ситуацію, що в тому ж центрі міста (район 5-ї школи, вул. Сагайдачного та інші) дощова вода рухається по ще австрійських лівньовках (кам’яних, мурований). Місто значно забудовується, йде більше навантаження на старі комунікації, які часто-густо не витримують, яких ніхто не збирається замінювати.

Навіть ось так одразу і не пригадаєш, коли вода з тернопільської дамби (дорога, яка з’єднує центр міста з мікрорайоном «Дружба»), подолавши два бордюри, вільно потрапляла у став, як сталося цього разу. І це при тому, що дамбу не так давно реконструювали. Однак, як виявилося, водовідведення, яке мало б включатися в проєкт, не спрацювало, і маса води потрапила в став. А це наштовхує на висновок, що навіть дамба була спроєктована не правильно.

Не вже тернопільська влада цього всього не бачить? Наша ж влада здебільшого займається зовнішніми роботами, які кидаються у вічі жителям міста в першу чергу, та ж бруківка, фонтани тощо, а те що під землею, що люди не бачать, мало когось цікавить. Скажімо, навіть коли ти гарно встелив асфальт, але не замінив під ним труби, не поставивши їх більшим діаметром, то те, що зроблено, рано чи пізно «попливе», і асфальт доведеться руйнувати, щоби залатати діряві труби.

Тобто нині ми наочно побачили, як піар тернопільської влади, яка завжди хоча подобатися містянам (особливо перед черговими виборами), впливає на міську комуналку. Комуналка – це не піар, то неї потрібно ставитися зовсім по-іншому! Звичайно, хочеться йти на поводу в людей, робити їм приємно, тим більше, коли на бруківці непогано заробляють особи наближені до керівництва міста, але це, як виявилося, не виправдано, якщо стикаємося ось такими загрозливими ситуаціями, які були на вихідні…

Сподіваємося місцева влада добре засвоїть урок, який дала їм матінка природа, щоби зробити висновки в своїй роботі. Той ж начальник управління житлово-комунального господарства і екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський розумна людина, який точно знає і про кліматичні зміни, і про кількість опадів, особисто відстежує, що окремі дерева перестають у нас нормально рости (сосна, береза, тощо), ставлячи питання про заміну цих дерев на інші, більш стійкіші до посушливого клімату, але потрібно, щоби до його думки та раціональних ідей дослухалися вищі чини на Листопадовій.

P.S.: До речі, екоінспекція Тернопільської області відібрала проби води, тому тема, очевидно, матиме продовження.



