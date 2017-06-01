Тернополянкам пояснили, як стати магнітом для подарунків

Club Best Mama знову зібрав мамочок у приємній компанії та продовжує дарувати гарний настрій і корисні зустрічі з неймовірними людьми. На цей раз прекрасна жінка з надзвичайною енергетикою, з неймовірними емоціями Владлена Лопатина, яка спеціально завітала з м. Хмельницька на запрошення засновниці клубу Людмили Муринської, ділилась з мамочками дуже важливими та сокровенними моментами. Зустріч пройшла чудово, за горнятком кави в Pork & chicken у самому Центрі Тернополя. Присутні мамочки дізнались багато жіночих секретів та змогли зрозуміти причину, чому одним жінкам чоловіки навіть букет квітів рідко дарують, а інших чоловіки «завалюють» подарунками. Ми поділимось деякими секретами, але всього не розкажемо.

«Життя багатогранне, і варто навчитись смакувати його!». Ця фраза Владлени особливо запам’яталась, оскільки нагадує, що важливо насолоджуватись життям, брати та дарувати позитивні емоції, бути щасливою Жінкою. Адже саме жінка створює стосунки з чоловіком, і лише вона може сотворити їх такими, якими хоче. Неймовірно? Реально!

Кожна жінка любить отримувати подарунки. І це можуть бути не лише коштовні, але й нематеріальні. Наприклад, прогулянки в парку, спільне проведення часу та розмови про майбутнє, знаки уваги та компліменти. Згадайте, як у період залицяння чоловік старався сподобатись, був уважним і дарував квіти та різні подарунки. Але згадайте і себе, як ви доглядали за собою, обирали краще вбрання, робили зачіску, малювали губи, намагались догодити йому, показати себе з кращого боку. Проходять роки і все залишається так само? Не у всіх…. Важливо не загубити ту «дівчинку», адже саме її енергетика, запал та блиск в очах привабили чоловіка. Здогадались, що потрібно робити? А мамочки з “club Best Mama” тепер точно знають

Змінюється жінка, змінюється і чоловік. Тому нам постійно необхідно розвиватись, вчитись бути здоровою, ставати кращою, дарувати свою енергію та щастя, давати і отримувати подарунки. А з такою щасливою жінкою, яка випромінює любов, радість та гармонію, і чоловік буде щасливим, уважним та щедрим. Енергія, яка виділяється жінкою в стані щастя – безцінна і надихає чоловіка робити її більш щасливою.

Також Владлена Лопатина пояснила, чому деякі чоловіки не дарують подарунків та увагу своїм жінкам. Є п’ять причин, і що робити у таких випадках, щоб змінити ситуацію, мамочки також дізнались від спікера. Жінки і подарунки – це поняття нероздільні. Вони повинні бути разом, щоб щастя було більше, а розвиток йшов швидше.

І пам’ятайте, що жінка, яка економить на собі, викликає ще більше бажання заощадити на ній!

“club Best Mama” запрошує мамочок приєднуватись до наступних зустрічей.

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“club Best Mama“– це унікальний проект, який допомагає сучасній жінці бути турботливою мамою і дружиною вдома, професіоналом на роботі, хорошою подругою і повноцінним учасником культурного життя.

Спікер – Владлена Лопатина

експерт зі створення і зміцнення відносин. Експерт в області здоров’я. Б’юті коуч. Педагог за освітою, автор тренінгів в області краси та здоров’я. Власниця кількох бізнесів. У щасливому шлюбі 30 років.

Людмила Лукіян