16:44 | 30.06.2020
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Українцям для відчуття свята конче необхідно не йти на роботу

Irena 0 Views Прокоментуй!

Усвідомлення факту, що українцям для відчуття свята конче необхідно не йти на роботу в той день неймовірно бентежить і засмучє.
Українці дуже ревно пильнують вихідні і не дай бог державне свято співпадає з суботою чи неділею – е, нєє, треба перенести на окремий день, шоб добро не пропадало.
Чому День Конституції не можна було відсвяткувати вчора, коли він і був? Для чого сьогодні вихідний, хтось може пояснити?
Особливо після тримісячного карантинного сидіння.

Володимир Гевко

Джерело: соцмережі

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