Усвідомлення факту, що українцям для відчуття свята конче необхідно не йти на роботу в той день неймовірно бентежить і засмучє.

Українці дуже ревно пильнують вихідні і не дай бог державне свято співпадає з суботою чи неділею – е, нєє, треба перенести на окремий день, шоб добро не пропадало.

Чому День Конституції не можна було відсвяткувати вчора, коли він і був? Для чого сьогодні вихідний, хтось може пояснити?

Особливо після тримісячного карантинного сидіння.

Володимир Гевко

Джерело: соцмережі