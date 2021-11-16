Видавнича рада потрапила у скандал

Видавнича рада при Тернопільській ОДА давно характеризується тим, що підтримує низькопробні твори. Проте серед списку підтриманих книг завжди можна було знайти щось художньо вартісне. Проте цього року все сталося кардинально навпаки і навіть дійшло до абсурду. Художньо слабкі книги, такі як альманах «Подільська толока» були традиційно підтримані, проте авторам, які є гордістю краю, було відмовлено у мізерних сумах на друк. Сумно, але місцева влада не спромоглася виділити якихось 5 тисяч гривень….

За словами голови Видавничої ради Віктора Устенка, підтримувані книги повинні бути «комерційно затребуваними». І це при тому, що програма спрямована на наповнення бібліотек регіону книгами місцевих авторів безкоштовно. Про яку комерцію ідеться? І чи можна вимірювати справжнє мистецтво грошима?

Як нам вдалося з’ясувати, голосування членів Вченої ради було проведено на рівні «одобрямсу». Навіть більше того, як виявилося, книги, які пішли на конкурс, ніхто, включно із головою Видавничої ради, не читав. Проте серед членів Видавничої ради знайшлися письменники, як от Юрій Матевощук, які проголосували проти своїх колег.

Прикро, що Тернопільщина здавна пасе задніх на літературній сцені попри те, що місцева організація при Національній спілці письменників є однією з найчисельніших в Україні. І ще сумніше те, що місцева влада не здатна підтримати своїх талановитих авторів. Натомість на Тернопільщині завжди в пошані Фестивалі борщу, сала, вареників…

Сергій Запоржанин