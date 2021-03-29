9 людей померли: 390 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині
390 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 29 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 9 (чоловік 70 р. м. Борщів, жінка 81 р. м. Борщів, чоловік 82 р. м. Борщів, чоловік 59 р. м. Тернопіль, чоловік 68 р. м. Тернопіль, чоловік 80 р. м. Теребовля, чоловік 63 р. Тернопільський район с. Золотники, жінка 63 р. Тернопільський район с. Золотники, чоловік 71 р. м. Теребовля)
одужало – 186 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 677
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 53597 осіб;
одужало – 44392 особи;
летальних випадків – 748 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5742 (5033 одужало, 80 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1230 (1060 одужало, 20 летальних)
– Тернопільський район – 32103 (26515 одужало, 410 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 14650 (12102 одужало, 188 летальних)
– Чортківський район – 15752 (12844 одужало, 255 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2241 (1718 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 1
• с. Розтоки – 1
• м. Ланівці – 1
• с. Кутиска – 1
• с. Маневе – 1
• с. Москалівка – 1
• с. Передмірка – 1
• с. Соколівка – 1
• с. Татаринці – 2
• с. Чайчинці – 1
Тернопільський район (222 особи):
• м. Тернопіль – 64
• м. Бережани – 3
• с. Гиновичі – 3
• с. Краснопуща – 1
• с. Куропатники – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Урмань – 1
• м. Збараж – 5
• с. Вищі Луб’янки – 4
• с. Гніздичне – 2
• с. Залужжя – 1
• с. Максимівка – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 2
• с. Олишківці – 1
• с. Раковець – 2
• с. Тарасівка – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Шили – 1
• м. Зборів – 5
• с. Беримівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Кальне – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Ратищі – 2
• смт Козова – 11
• с. Денисів – 1
• с. Золочівка – 1
• с. Ішків – 1
• с. Потік – 3
• с. Теофіпілка – 3
• с. Ценів – 2
• с. Щепанів – 1
• смт Підволочиськ – 1
• с. Старий Скалат – 2
• с. Криве – 1
• с. Медин – 2
• с. Остап’є – 1
• с. Староміщина – 1
• м. Підгайці – 2
• с. Галич – 1
• с. Голгоча – 1
• с. Завалів – 1
• с. Сільце – 1
• м. Теребовля – 7
• смт Микулинці – 2
• с. Буданів – 1
• с. Боричівка – 3
• с. Воля – 1
• с. Стара Могильниця – 1
• с. Іванівка – 2
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Малів – 1
• с. Надрічне – 2
• с. Соснів – 1
• с. Струсів – 1
• смт Велика Березовиця – 13
• смт Великі Бірки – 3
• с. Біла – 2
• с. Буцнів – 4
• с. Великі Гаї – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Мишковичі – 7
• с. Настасів – 2
• с. Острів – 2
• с. Підгородне – 2
• с. Петриків – 5
• с. Серединки – 5
• с. Смиківці – 1
• с. Чистилів – 1
Чортківський район (157 осіб):
• м. Чортків – 23
• с. Залісся – 1
• с. Криволука – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Скородинці – 1
• с. Швайківці – 1
• м. Борщів – 4
• смт Скала-Подільська – 8
• смт Мельниця-Подільська – 3
• с. Буряківка – 1
• с. Горошова – 1
• с. Гуштин – 2
• с. Глибочок – 4
• с. Іванівка – 2
• с. Кудринці – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Окопи – 1
• с. Панівці – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Цигани – 2
• м. Бучач – 6
• с. Жизномир – 1
• с. Звенигород – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Осівці – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Переволока – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Соколів – 3
• с. Старі Петликівці – 1
• смт Гусятин – 12
• м. Хоростків – 1
• м. Копичинці – 12
• с. Васильківці – 3
• с. Гадинківці – 2
• с. Личківці – 2
• с. Самолусківці – 1
• с. Сидорів – 2
• с. Увисла – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Яблунів – 1
• м. Заліщики – 11
• смт Товсте – 1
• с. Бедриківці – 3
• с. Блищанка – 2
• с. Виноградне – 1
• с. Винятинці – 1
• с. Головчинці – 1
• с. Дзвиняч – 2
• с. Добрівляни – 3
• с. Дорогичівка – 3
• с. Литячів – 1
• с. Синьків – 1
• м. Монастириська – 3
• сел. Коропець – 1
• с. Устя-Зелене – 1
• с. Яргорів – 7