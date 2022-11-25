Безпечне використання газових пальників у домівках: рятувальники Тернопільщини нагадали правила

Рятувальники Тернопільщини закликали жителів області дотримуватися правил безпеки, під час використання газових пальників у квартирах.

Працівники служби надзвичайних ситуацій кажуть, що зараз газові пальники люди використовують для приготування їжі чи для освітлення домівок, але ці речі можуть бути небезпечними. Якщо не дотримуватися правил користування газовими пальниками, то вини можуть вибухнути або люди можуть отруїтися газом.

“Купуючи газові пальники – робити це треба тільки і ліцензованих точках продажу і на такий товар має бути сертифікований. Обов’язково треба дотримуватися інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Газові пальники призначені для використання на вулиці, тому, якщо їх запалюють у домівках, то такі приміщення неодмінно мають бути з вентиляцією. Обов’язково тримайте балон із газом якнайдалі від прямих сонячних променів і високих температур”, – йдеться у повідомленні.