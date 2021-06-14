Безробітним тернополянам дадуть по 100 тисяч на власний бізнес

В Україні з 1 січня 2022 року стартує державна програма, спрямована на підтримку малозабезпечених та тривало безробітних громадян. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Безробітні та малозабезпечені українці зможуть відкрити власну справу. Вони зможуть отримати допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 гривень) для оплати рахунків на придбання необхідного для започаткування власної справи устаткування і матеріалів, пише “Номер Один“.

Примітно, що матеріальну допомогу можна повертати за рахунок сплачених в процесі підприємницької діяльності податків і соціальних внесків. Тобто сума до повернення буде зменшуватися з кожним податковим платежем. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі не потрібно.

Механізми цієї програми були успішно апробовані в пілотному проекті «Рука допомоги», який був реалізований Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» в 2016-2019 роках. Тоді понад 230 довгострокових безробітних в трьох областях отримали безпроцентну допомогу від держави на відкриття власної справи. Більше 90% з них успішно працюють і сьогодні.





«Це дуже своєчасна програма. Епідемія коронавируса загальмувала розвиток економіки, багато людей втратили роботу і тривалий час не можуть її знайти або підробляють в неофіційному секторі економіки. Нова державна програма запропонує їм прекрасну можливість реалізувати себе в малому бізнесі », – заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

До слова, економіст Андрій Новак вважає, що Україна якомога швидше повинна перейти на багаторівневу пенсійну систему, оскільки при чинній пенсійній системі через 10-15 років настане кризова ситуація. «Оскільки без цього з нашою однорівневою солідарною пенсійною системою через 10-15 років ми зіткнемося з ситуацією, коли майже весь обсяг пенсій потрібно буде покривати з державного бюджету. Дефіцит Пенсійного фонду буде таким великим, що відпаде сенс його існування як такого, тому що все одно пенсії будуть виплачуватися з держбюджету. При однорівневій солідарній пенсійній системі ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду неможливо ніколи», – підкреслив експерт.