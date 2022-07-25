Біжу за «Азовсталь»: у Тернополі відбувся забіг на підтримку захисників Маріуполя

Сотні тернополян сьогодні вранці долучилися до всеукраїнського спортивного флешмобу на підтримку гарнізону «Маріуполь» – «Біжу за “Азовсталь”».

Благодійний забіг організувала Асоціація родин захисників Азовсталі. Флешмоб одночасно відбувався у 15-ти українських містах.

Мета цього спортивного заходу – нагадати світу про місто-герой Маріуполь та його мужніх захисників.

Стартував забіг на набережній Тернопільського ставу. Кожен із учасників мав спеціальний реєстраційний номер. Після завершення тернополяни робили фотографії, аби опублікувати їх у соцмережах із хештегом #runforAzovstal.

Організатори кажуть, головне – не кількість подоланих кілометрів, а увага до Маріуполя та відважних українських воїнів.

Сорока