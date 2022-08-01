Близько 800 дітей з Тернопільщини зможуть оздоровитися коштом обласного бюджету

Тернопільщина відправила на оздоровчий відпочинок 25 дітей. Майже два тижні вони будуть перебувати в безпечних і комфортних умовах. Це діти військових 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, поліції та ВПО.

“Важливо, щоб діти, які пережили психологічні аспекти війни, змогли активно провести час, забути про негатив та набратися позитивних емоцій. Досвідчені наставники зможуть знайти підхід до кожного та забезпечити якісний відпочинок. Діти – це майбутнє, за яке ми зараз боремося, тому ми повинні дбати про них”, – сказав заступник начальника ОВА Віктор Устенко.

Для дітлахів підготували програму відпочинку, яка направлена на фізичне оздоровлення і психологічне відновлення. Також, у червні, Тернопільська обласна військова адміністрація спільно з благодійним фондом Parimatch Foundation Ukraine організували оздоровчий відпочинок для 55 дітей. 30 з них вирушили на острів Кіпр, а 25 – відпочивали у таборах Закарпаття. Це діти вимушено переміщених осіб і воїнів, які загинули у російсько-українській війні.

Сьогодні відпочинок для дітей організований і в таборах області. За кошти обласного бюджету заплановано оздоровити майже 800 дітей. У першу чергу, це діти учасників російсько-української війни.

Популярним серед малечі став перший англомовний табір для дітей військовослужбовців та переміщених осіб «Glory to Ukraine» у Тернополі.

Нещодавно тут завершилася перша зміна навчання. Впродовж двох тижнів діти покращували рівень іноземної мови, знаходили нових друзів, весело та з користю проводили час.

ФОТО: https://fex.net/uk/s/2tvvokl