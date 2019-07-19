Івана Сороколіта підтримав професіонал місцевого самоврядування (Фото)

Авторитетні професіонали місцевого самоврядування продовжують підтримувати кандидата у народні депутати України Івана Сороколіта.

Так виконавчий директор Тернопільського регіонального представництва Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України Андрій Гладських заявив про підтримку Івана Сороколіта на позачергових виборах до Верховної Ради.

«Команда Сили Людей Тернополя, зі свого боку, дякує пану Андрію за довіру!»,- прокоментували на офіційній сторінці партії.