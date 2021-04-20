09:34 | 20.04.2021
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Кілька днів боролись за життя: на Тернопільщині чоловік смертельно травмувався, впавши зі сходів

tata 0 Views Прокоментуй!

Кілька днів за життя сорокарічного жителя Зборівщини боролися медики. Проте врятувати життя чоловіка не вдалося.

Потерпілого ще 14 квітня в медзаклад госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Чоловікові стало погано біля магазину.

У момент нещастя він був на сходах. Падаючи, зловився за поручні. Проте не втримався і впав зі сходів на спину, вдарившись потилицею об асфальт. Очевидці одразу викликали швидку.

В результаті нещастя його з відкритою черепно-мозковою травмою та гематомами доправили до лікарні. 17 квітня чоловік помер.

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