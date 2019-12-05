Майже 50 шкіл доведеться закрити, а випускники деяких шкіл взагалі можуть залишитись без атестатів

Майже 50 шкіл у громадах Тернопільщини доведеться закрити або понизити у статусі чи реформувати іншим чином. Це все – на розсуд ОТГ, зважаючи на її фінансові можливості.

Нагадаю, актуальні питання реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в області обговорювали на нараді в облдержадміністрації. Участь у цьому заході брав очільник ОДА Ігор Сопель, керівники структурних підрозділів ОДА, голови об’єднаних територіальних громад тощо.

Отже, про ситуацію в освіті краю доповідала заступниця начальника обласного управління освіти і науки Анна Зварич. Як стало відомо «Терену», її очільниця в цей час перебувала у відрядженні у Шотландії. Виявилося, далеко не у всіх діючих об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) Тернопілля створили відділи освіти.

– І це при тому, що всім органам управління освітою до 15 листопада треба було зареєструватися в Єдиній державній базі з питань освіти, – каже вона. – Що маємо? Зареєструвалися наразі лише 18 ОТГ. Варто зауважити, що без такого кроку ви можете залишити своїх учнів без документів про освіту. Учнів взагалі можуть не зареєструвати на державну атестацію чи на ЗНО.

Ще більшою проблемою для громад можуть незабаром стати малокомплектні школи, а їх нині – аж 49 (загалом по області – близько сотні), додає чиновниця.

Анна Зварич визнала: оптимізацію мережі закладів освіти здійснити доведеться, але при цьому варто врахувати, що освіту надалі вважатимуть трирівневою. Тобто школи можуть і будуть мати різний статус, а відтак – різне фінансування.

– У державі на кожного учня передбачили 17,8 тис. грн, – констатує пані Зварич. – Тим не менше, на Тернопіллі є школи, де ця сума сягає 47-ми і навіть 69 тис. грн. Звісно ж, у таких випадках варто замислитися над оптимізацією мережі.

Постають нині перед освітянами краю, за її словами, й інші серйозні виклики.

До речі, за її словами, ніхто з освітян Тернопілля не нарікав на проблеми перед початком опалювального сезону. Тож тепер вона дуже здивувалася, коли побачила сюжет на телебаченні про те, що у Борсуківській школі – дітям холодно. Відтак чиновниця попросила відповідальних втрутитися у ситуацію.

Терен