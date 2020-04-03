Між областями облаштують КПП, мірятимуть температуру або взагалі обмежать рух

У разі погіршення епідемічної ситуація з COVID-19 між областями можуть обмежити переміщення, а всім, хто курсує між регіонами, будуть вимірювати температуру.

Джерело: постанова КМУ, опублікована 3 квітня

Кабмін доручив всім ОДА і Київській міській облдержадміністрації: “Встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями”.

Деталі: Крім того, на в’їздах і виїздах на територію областей мають створити контрольно-пропускні пункти.

До роботи на цих пунктах будуть залучати військовослужбовців, працівників, а також матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств незалежно від форми власності (тобто, і приватної власності – ред.), частин та підрозділів Міноборони та МВС.

Також уряд доручив налагодити обслуговування одиноких осіб похилого віку, з інвалідністю чи тих, хто перебуває на самоізоляції, та “організувати належний соціальний супровід”.

У разі потреби кожна ОДА може відкликати з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для надання медичної допомоги.

Передісторія:

З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без маски.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня.

Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.