14:36 | 15.01.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Головні 

На Тернопільщині не розминулися легківка та трактор з цистерною. Є постраждалі

Redaktor 1 Views Прокоментуй!

Одну людину у важкому стані, ще двох з тілесними ушкодженнями різної складності госпіталізували до лікарні.

Ушкодження потерпілі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася вранці 15 січня в селі Нижні Луб’янки на трасі Тернопіль-Ланівці. Про автопригоду на лінію “102″ повідомив диспетчер швидкої допомоги.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra на слизькій дорозі не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в трактор з цистерною.

На момент автопригоди в салоні іномарки окрім водія була ще його дружина, а також пасажир, якого підібрали на зупинці.

В результаті удару кермувальника легкового авто у важкому стані госпіталізували до лікарні. В його дружини забої та підозра на перелом руки. У пасажира легкі тілесні ушкодження.

Даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *