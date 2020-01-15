На Тернопільщині не розминулися легківка та трактор з цистерною. Є постраждалі

Одну людину у важкому стані, ще двох з тілесними ушкодженнями різної складності госпіталізували до лікарні.

Ушкодження потерпілі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася вранці 15 січня в селі Нижні Луб’янки на трасі Тернопіль-Ланівці. Про автопригоду на лінію “102″ повідомив диспетчер швидкої допомоги.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra на слизькій дорозі не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в трактор з цистерною.

На момент автопригоди в салоні іномарки окрім водія була ще його дружина, а також пасажир, якого підібрали на зупинці.

В результаті удару кермувальника легкового авто у важкому стані госпіталізували до лікарні. В його дружини забої та підозра на перелом руки. У пасажира легкі тілесні ушкодження.

Даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.