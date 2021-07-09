На Тернопільщині померла відома краєзнавиця
“Колектив департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті Черемшинської Романи Степанівни.
Романа Черемшинська очолювала обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у с. Велеснів.
Висловлюємо слова співчуття рідним та близьким, колегам Романи Степанівни.
Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях всіх, хто її знав, любив та шанував, а Господь прийме її світлу душу у Царство Небесне”, – ідеться у повідомленні.