16:01 | 9.07.2021
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На Тернопільщині померла відома краєзнавиця

tata 0 Views Прокоментуй!
свічка,

Відійшла у вічність відома краєзнавиця з Тернопільщини, керівник музею Володимира Гнатюка у селі Велеснів Романа Черемшинська.

“Колектив департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті Черемшинської Романи Степанівни.

Романа Черемшинська очолювала обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у с. Велеснів.
Висловлюємо слова співчуття рідним та близьким, колегам Романи Степанівни.

Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях всіх, хто її знав, любив та шанував, а Господь прийме її світлу душу у Царство Небесне”, – ідеться у повідомленні.

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