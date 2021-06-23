11:30 | 23.06.2021
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На Тернопільщині проводять тренувальні заїзди Чемпіонату України з санного спорту

tata 0 Views Прокоментуй!

У Кременці відбуваються тренувальні заїзди Чемпіонату України з санного спорту. Ці змагання відбуваються на санкороликах. Про це розповів співорганізатор Анатолій Малищик.

За його словами, участь у чемпіонаті беруть 86 хлопців та дівчат віком від 9 до 18 років. Це учасники з Львівської та Тернопільської областей, пише Суспільне.

На Тернопільщині проводять тренувальні заїзди Чемпіонату України з санного спорту

Анатолій Малищик каже, літній чемпіонат з санного спорту на санкороликах в Кременці організовують понад 20 років поспіль.

На Тернопільщині проводять тренувальні заїзди Чемпіонату України з санного спорту

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