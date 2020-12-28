На Тернопільщині стягнуто до бюджету понад 1 млн грн, переплачених за газ

На Тернопільщині за позовом прокуратури стягнуто до бюджету понад 1 млн грн, переплачених за газ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області задоволено позов Теребовлянської місцевої прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю природного газу та стягнення на користь бюджету надмірно сплачених понад 1 млн грн.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на природний газ для відділу освіти однієї з районних державних адміністрацій, хоча ціни на ринку природного газу на той час зменшувалися.

Через вказані протиправні дії відділ освіти зайво сплатив постачальнику за договором понад 1 млн грн бюджетних коштів.