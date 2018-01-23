На Тернопільщині відзначили День Соборності України

З нагоди Дня Соборності на межі Тернопільщини і Хмельниччини пройшла акція єднання

На межі двох областей – Тернопільщини і Хмельниччини відзначили річницю проголошення Акту Соборності українських земель. У 1919 році на Софіївській Площі в Києві було проголошено возз’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

В урочистостях, що відбулися 22 січня, взяли участь представники духовенства, місцевої влади, громадські діячі та військовослужбовці. Делегації Тернопільської та Хмельницької областей зустрілися на мості через річку Збруч на межі Гусятинського та Чемеровецького районів. Учасники ходи з’єднали в один стяг два кольори Державного прапора. До урочистих заходів, які відбулися з нагоди Дня Соборності України, долучилися представники Тернопільського обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Об’єднання у єдину Соборну Україну двох державних утворень стало фундаментом для розбудови Незалежної України. Нині ми єднаємо наші серця і помисли з усіма тими, хто прагне утверджувати незалежність нашої держави. Відзначаємо День Соборності в ім’я Героїв сьогодення і тих, які у минулі століття боролися за створення української держави, за волю нації і за побудову України як незалежної, успішної країни», – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Урочистості з нагоди Дня Соборності України завершилися святковим концертом, у якому взяли участь творчі колективи Тернопільської та Хмельницької областей.