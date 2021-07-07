09:51 | 7.07.2021
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На Тернопільщину насувається спека

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Спека йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, протягом доби стовпчики термометрів підвищуватимуться до 30 градусів тепла. Переважно зберігатиметься суха погода, хоча подекуди можливі грози.

Хмарність з проясненнями, північно-східний 5-10 метрів за секунду, коливання температурних показників від 15 градусів вночі до 30 тепла вдень – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині.

«7-го липня Україна стане місцем баталій південного циклону та східного антициклону з цікавим і химерним ім’ям Kornelieke. Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться. У денні години “лівий” атмосферний фронт із заходу зумовить короткочасні дощі з грозами в наших західних областях. Температура повітря набирає літніх обертів, у середу очікується +26 +33 градуси. Надалі антициклон таки додавить своїм авторитетом – дощі з України витисне, спека посилиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині протягом тижня зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. У другій декаді липня спека посилюватиметься.

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