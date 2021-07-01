15:02 | 1.07.2021
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На території Джуринського водоспаду живуть змії (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині на території відомої гідрологічної пам’ятки природи «Джуринський водоспад» виявили змію.

Відповідні світлини у соцмережі «Фейсбук» опублікував Дмитро Несвітій.

Чоловік запитував користувачів кого він сфотографував і припустив, що по дорозі разом з сином зустрів вужа.

Проте, у коментарях знавці розповіли, що на фото зображений полоз ескулапів, якого називають ще полоз лісовий.

Ця неотруйна змія з роду полоз-заменіс, загальна довжина якої досягає 2 м 25 см, занесена до Червоної книги України.

Мешкає від північно-східної та східної Іспанії через центральну і південну Європу (включно Сицилію й деякі острови Егейського моря), Молдову до північної половини Малої Азії та Кавказу.

В Україні ареал охоплює Карпати, Закарпаття, південно-західну Україну.

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