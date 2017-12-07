Однією рукою дали, іншою забрали, – тернопільський нардеп про Держбюджет-2018

Своїм аналізом важливого документу народний обранець поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук:

«Коли представляли бюджет на 2018 рік, то серед пріоритетних напрямків, окрім медицини, освіти, оборонки — називали децентралізацію. А по факту ми бачимо зовсім інше — централізація після децентралізації.

Однією рукою дали, іншою забрали.

На місцеві бюджети покладено фінансування вишів І-ІІ рівнів акредитації, що неминуче призведе до їх закриття, бо бюджет з таким навантаженням не впорається. Щодо освіти. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати вчителям на 25%. А субвенції збільшують лише на 16,5%. Освітня субвенція недофінансована на 4,5 мільярдів гривень.

Катастрофа полягає в тому, що почнуть скорочувати вчителів і закривати школи, особливо у селах. Ці експерименти над освітянами є варварством над всією системою освіти в Україні, дискредитації самої професії. Про який рівень знань дітей можна говорити, адже далеко не кожна родина може дозволити найняти репетитора для своєї дитини. Ми знову повернемося до заборгованості вчителям. Бюджет 2018 року затягує зашморг на шиї української освіти.

Медицина — з легкої руки медичної реформи, українська медицина фактично переведена на самофінансування. А точніше — на самовиживання.

Сам принцип «Гроші ходять за пацієнтом» уже парадоксальний. Гроші ходитимуть за пацієнтом як скаже новостворена Національна Рада здоров’я, яка і визначатиме розмір державного фінансування лікарень. У бюджеті на них заплановано 13,5 мільярдів. Це гроші, які відібрали у медиків, вони могли б піти на медичну субвенцію. Сьогодні медицина недофінансована на 30%, медики мають заборгованість із зарплати. У проекті бюджету на 2018 рік мінімум 7 мільярдів гривень.

Ми говоримо про децентралізацію, а насправді все навпаки — у бюджеті на наступний рік ми бачимо ще більшу централізацію. Пропонується збільшити вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного через реверсну дотацію до 80%. Виходить, що повноваження передаються, а гроші забираються. На місцях залишається 19%. Це узаконене пограбування людей і населених пунктів. Ми відбиваємо усю охоту збільшувати доходні частини місцевих бюджетів і шукати для цього механізми.

Проголосувати за бюджет на 2018 рік, який запропонував уряд — здійснити злочин перед власним народом».