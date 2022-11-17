Перекриють рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Об’їзна у Тернополі

З метою відновлення лінії ЛЕП-27,5 кВ ДПР-2 буде перекрито рух автотранспорту шляхопроводом через залізничну колію на вулиці Об’їзна в районі вулиці Гайової у Тернополі. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Роботи триватимуть з 21 по 25 листопада 2022 року з 10:45 год до 11:15 год та огородження автопідйомника з 11:15 год до 13:15 год.

На місці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.