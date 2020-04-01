Перший випадок зараження у Бережанському районі виявили у будинку-інтернаті

31 березня рятувальниками було проведено дезінфекцію в Бережанському психоневрологічному будинку-інтернат знаходиться в селі Краснопуща Бережанського району, де 30 березня було лабораторно підтверджено діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 перший випадок в районі.

Особовим складом у захисних костюмах та масках, за допомогою оприскувачів, здійснено дезінфікуючу обробку закладу та прилеглої території, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Нагадаємо, 30 березня у Бережанському районі лабораторно підтвердили перший випадок зараження на коронавірус.