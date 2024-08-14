Понад 17 тисяч касових апаратів використовують у роботі підприємці Тернопільщини

Станом на початок серпня на території Тернопільської області представниками бізнесу зареєстровано 17220 реєстраторів розрахункових операцій.

Зокрема, класичних касових апаратів зареєстровано 4340 у 3089 суб’єктів господарювання.

Більшість підприємців обирає для роботи зручні програмні РРО. Так, на території області станом на початок серпня їх зареєстровано 12880 у 9197 суб’єктів господарювання.

Принагідно нагадуємо, що згідно із Законом України №1017-ІХ від 01.12.2020 року застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках з покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, окрім платників єдиного податку першої групи, з 1 січня 2022 року. А в рамках дії Закону України №3219 від 30.06.2023 року з 1 жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Просимо представників бізнесу бути відповідальними перед державою та покупцями товарів/користувачами послуг, проводити усі готівкові розрахунки через РРО/ПРРО та видавати фіскальний чек.