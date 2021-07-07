Порізала вени через безгрошів’я і конфлікти: 19-річна тернополянка намагалась вчинити суїцид

Лікарі врятували дівчину від самогубства.

У неділю, 4 липня, в Тернополі медики рятували 19-річну дівчину від смерті. Тернополянка лезом порізала верхню третину передпліччя, бо хотіла вчинити самогубство.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстренної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

“О 13:56 бригада швидкої виїжджала на вул. Замкову, де рятувала 19-річну пацієнтку”, – розповів директор медзакладу.

Дівчина пояснила, що хотіла накласти на себе руки через сімейні конфлікти та фінансові проблеми.

“Із множинними різаними ранами лівого передпліччя, зупиненою венозною кровотечею потерпілу, після оперативно наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт”, – зазначили у медзакладі.